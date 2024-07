Syrskyj nannte die Brennpunkte an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind nimmt keine Rücksicht auf die recht hohen Verluste und stürmt weiter auf Pokrowsk zu, sagte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.

Die russischen Angreifer hören nicht auf zu versuchen, Makijiwka und Stelmakhovka einzunehmen. Sie versuchen auch, die Kontrolle über die Inseln der Überschwemmungsgebiete am linken Ufer des Dnjepr zu übernehmen und die Stellungen unserer Soldaten in Klitschtschijiwka und Ivanivske anzugreifen. Darüber informierte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj auf seiner Facebook-Seite.

Er stellte fest, dass er an den heißesten Stellen der Ostfront arbeitet. In der Tat gibt es entlang der gesamten Front aktive Feindseligkeiten unterschiedlicher Intensität.

„Der Feind nimmt keine Rücksicht auf die recht hohen Verluste und stürmt weiter in Richtung Pokrowsk. In Krasnogorovka, in den Gebieten Progress, Zheleznoye, Severnoye und Tschassiw Jar wird weiter hart gekämpft“, so der Oberbefehlshaber.