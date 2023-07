Von der Szene eines tödlichen Unfalls in Sewastopol ist ein Video aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Video vom Unfallort im besetzten Sewastopol, bei dem ein Militärfahrzeug einen Mann tödlich angefahren hat, ist im Internet aufgetaucht, zusammen mit einigen Angaben zu den Verletzten.

„Nordseite. Sewastopol. Sewerny-Pier, Uralas Bremsen versagten. 1 Toter, zufälliger Passant. 1 Frau von 30 Jahren mit Frakturen (Kiefer, Arm, Hals in Frage). 1 Kind im Alter von 8 Jahren mit Gehirnerschütterung, der Fahrer des grauen Wagens auf dem Bild konnte gerade noch aussteigen und wurde nicht verletzt“, so der Journalist Andrij Zaplijenko in einem Bericht.

Zuvor war ein Soldat bei einem Unfall in Chmelnyzkyj getötet worden. Dann hat der Fahrer des Opel drei Menschen auf einem Fußgängerüberweg angefahren.

