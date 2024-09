Täglich werden zweitausend Menschen aus Pokrowsk evakuiert - die Militärverwaltung der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 30 Tausend Einwohner bleiben in Pokrowsk. In der Gemeinde – das sind zwei Städte und 39 Dörfer – 42 Tausend.

Aus Pokrowsk in der Region Donezk werden täglich etwa 2 Tausend Menschen evakuiert. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Pokrowsk Sergej Dobryak, berichtet Radio Liberty.

Ihm zufolge sind 1365 Kinder in der Stadt zurückgeblieben, während insgesamt 2279 Kinder in der Gemeinde zurückgeblieben sind, die zwei Städte (Pokrowsk und Rodynske) und 39 Dörfer umfasst. Alle Kinder wurden aus den Siedlungen der Gemeinde evakuiert, die in der Nähe der Frontlinie liegen.

„Seit heute Morgen leben in Pokrowsk noch etwas mehr als 30.000 Einwohner. In der Gemeinde – das sind zwei Städte und 39 Dörfer – 42 Tausend. Wir evakuieren die Kinder nicht aus der gesamten Gemeinde zwangsevakuiert. Sondern nur aus zwei Städten und 12 Dörfern, also aus 14 Gemeinden. Der Rest bleibt hier. Die Kinder aus den Dörfern, die nahe der Frontlinie liegen, wurden bereits evakuiert“, sagte Dobryak.

Wir erinnern daran, dass die Behörden beschlossen haben, die Zone der Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern in der Region Donezk zu erweitern.