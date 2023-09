Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Abgeordnete der fünften, sechsten und siebten Einberufung und Musiker Yan Tabachnyk ist gestorben. Dies berichtete der Journalist Mykhailo Masliy.

Der 78-jährige ehemalige Abgeordnete starb in einem Krankenhaus in Tel Aviv, nachdem er zwei Jahre lang an Lungenkrebs erkrankt war. Es wird berichtet, dass er in Tel Aviv beigesetzt werden soll.

Tabachnyk wurde 1945 in Czernowitz geboren. Er war der Präsident der Higher League of Maestros of the World Accordion. Im Jahr 1994 erhielt er den Titel Volkskünstler der Ukraine.

Der Abgeordnete Tabachnyk war ein leidenschaftlicher Anhänger der Partei der Regionen. Im Jahr 2011 bezeichnete er ukrainische Journalisten als „Lakaien“.

