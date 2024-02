In Transkarpatien hat ein Gericht einen Mann wegen Verweigerung der Mobilisierung bestraft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Mann, der den Status der eingeschränkten Diensttauglichkeit erhalten hatte, wurde wegen Mobilisierungsverweigerung verurteilt. Dies geht aus dem Urteil des Bezirksgerichts der Stadt Mukatschewo in der Region Transkarpatien hervor.

Der Einwohner von Mukatschewo hatte am 10. Oktober 2023 eine medizinische Untersuchung bestanden und wurde von der VLC als eingeschränkt diensttauglich anerkannt. Der Mann könnte nicht in der DSHV, der schwimmenden Besatzung, der Marineinfanterie und den Spezialeinheiten dienen, wohl aber – in einem Militärkommissariat, einer militärischen Einrichtung oder einer Bildungseinrichtung.

Der Mann erhielt noch am selben Tag eine Vorladung, der zufolge er am 11. Oktober vor dem TCC erscheinen musste. Er entschied sich jedoch, eine Dienstverweigerung zu schreiben, die als Wehrdienstverweigerung gewertet wurde.

Während der Gerichtsverhandlung bestätigte der Ukrainer, dass er die Mobilisierung verweigert hat, weil er „einen schlechten Gesundheitszustand hat und nicht zum Militärdienst eingezogen werden kann“.

Mukachevets wurde für schuldig befunden und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings wurden ihm drei Jahre zur Bewährung auferlegt.

