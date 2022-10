Transport Federation: Ukrenergo-Tariferhöhung kann vermieden werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrenergo kann seine Pläne zur Erhöhung des Stromübertragungstarifs von 346 auf 398 Hrywnja/MWh durch eine Neuberechnung der überhöhten Kosten des Unternehmens aufgeben. Dies geht aus einem Brief der Federation of Transport Employers of Ukraine an den Leiter der NERC Konstantin Ushchapovsky hervor.

In FRTU schätzte die möglichen Verluste der Industrie aus der Erhöhung der Tarife Ukrenergo.

„Spezialisten von Unternehmen, die Mitglieder der FRTU sind, sorgfältig analysiert die Situation in Bezug auf die vorgeschlagene Erhöhung der Tarife für die Stromübertragung und kam zu dem Schluss, dass in der aktuellen Realität eine solche Erhöhung ist verheerend für die Industrie, weil die Kosten der Industrie wird von Hrywnja 700 Millionen pro Jahr zu erhöhen,“ – sagte in einem Brief.

Die Föderation sagt, dass unter den Bedingungen des Krieges und der Krise jede Erhöhung des Tarifs von Ukrenergo zu negativen Folgen führen wird, und die Nachfrage nach Strom wird reduziert, was zu einem Rückgang der Einnahmen des Unternehmens führen wird.

Die Erhöhung des Tarifs kann vermieden werden, wenn Ukrenergo einen Teil der überhöhten Kosten neu berechnet, sagt die FRTU.

„Der Hauptgrund für die Erhöhung des Tarifs ist der erwartete Anstieg der Stromkosten aufgrund der Erhöhung der Grenzpreise des RGP auf 3/6 Tausend Hrywnja. – Hrywnja von 8,3 auf 15,8 Mrd. Hrywnja (+89%). Gleichzeitig ist diese Entscheidung noch nicht getroffen worden und kann daher bei der Tarifberechnung nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird die Erhöhung der Preisobergrenze nach Berechnungen von Experten nicht zu einem Preisanstieg von mehr als 15-30% (im Laufe des Jahres) führen. Die Preise für die Stromübertragung sollten auf dem derzeitigen Niveau von 345,64 Hrywnja/MWh bleiben“, sagte der Verband.