Trump will am 19. Juli mit Selenskyj telefonieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird am 19. Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren, so Quellen gegenüber CNN. Telefontermine verschieben sich oft

Dies berichtet CNN unter Berufung auf Quellen.

Wie bereits erwähnt, wird dies ihr erstes Gespräch sein, nachdem Trump das Weiße Haus verlassen hat. Trump hat wiederholt erklärt, dass er beabsichtigt, den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland schnell zu lösen. Eine der Quellen warnte davor, dass sich die Zeitpläne der Gespräche oft verschieben.

Während seiner Wahldebatte mit US-Präsident Joe Biden am 27. Juni versprach Trump, dass er im Falle seiner Wiederwahl in der Lage sein würde, den Konflikt zu beenden, bevor er am 20. Januar 2025 sein Amt antritt.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich offiziell bereit erklärt, für die Republikanische Partei für die US-Präsidentschaft zu kandidieren. Die Ankündigung erfolgte am letzten Tag des nationalen Parteitags in Milwaukee.

Am ersten Tag hatten die Delegierten Trump als Präsidentschaftskandidaten der Partei und Senator James David Vance als Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert. Letzterer nahm die Nominierung auch offiziell an.

Der Parteitag der Demokraten, der von Joe Biden geleitet wird, wird im August stattfinden. Die Präsidentschaftswahlen selbst sind für den 5. November geplant.