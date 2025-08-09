FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Trump will das Morden stoppen, wir müssen gemeinsam gegen Russlands Plan vorgehen, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ein Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Sie sprachen über die Koordinierung der Friedensbemühungen mit den Vereinigten Staaten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten.

„Es ist wichtig, dass Amerika die Entschlossenheit und die Fähigkeit hat, den Krieg zu beenden, und wir begrüßen die Tatsache, dass Präsident Trump sich dafür einsetzt, das Töten zu beenden. Und um auf Russlands Wunsch zu reagieren, den Krieg zu verlängern und mehr territoriale Beute zu machen, müssen wir klug und koordiniert handeln“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident dankte seinem finnischen Amtskollegen für seine Unterstützung und erinnerte daran, dass Finnland, wie die Ukraine, die längsten Grenzen mit Russland in Europa hat. Daher sind sich beide Länder der Gefahren einer solchen Nachbarschaft sehr wohl bewusst.

„Wir haben vereinbart, im Interesse der gemeinsamen Sicherheit weiter zusammenzuarbeiten“, fügte Selenskyj hinzu.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 181

