in der Ukraine über 177.000 COVID-Impfungen in 24 Stunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den vergangenen 24 Stunden, am 30. Oktober, 177.765 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt wurden 133.251 Personen mit einer einzigen Dosis geimpft. Insgesamt wurden 44.514 Personen vollständig geimpft. Dies berichtet der Pressedienst des Gesundheitsministeriums.

Es wird festgestellt, dass seit Beginn der Impfkampagne 10.156.229 Personen geimpft wurden, von denen 10.156.227 vollständig immunisiert wurden und 7.421.546 zwei Dosen erhielten (davon erhielten zwei Personen eine Dosis im Ausland).

Insgesamt wurden in der Ukraine 17.577.773 Menschen geimpft…