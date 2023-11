Die Ukraine hat 100 Schiffe durch den temporären Korridor geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mindestens 100 Schiffe haben die Häfen von Odessa, Tschernomorsk und Juschny seit dem Beginn des von der Ukraine im August dieses Jahres eröffneten temporären Seekorridors verlassen. Dies teilte die US-Botschafterin in der Ukraine, Brigitte Brink, am Montag, den 13. November, im sozialen Netzwerk X (Twitter) mit.

„Heute passierte das 100. Schiff den humanitären Schwarzmeerkorridor – ein lebenswichtiger Exportkanal für die Ukraine, der dazu beigetragen hat, 3,7 Millionen Tonnen Lebensmittel und Waren in die ganze Welt zu liefern“, schrieb sie.

Das Centre for Transport Strategies (CTS) wiederum präzisiert, dass es sich um Schiffe handelt, die die Häfen des Großraums Odessa bereits verlassen haben, denn bereits am 9. November informierte das Ministerium für Wiederaufbau über 91 Schiffe, die zu diesem Zeitpunkt 3,3 Millionen Tonnen Agrarprodukte und Waren über den humanitären Seekorridor exportierten. Dann wurde die Zahl von 116 Schiffen genannt, die in die Häfen eingelaufen sind.

„Das 100. Schiff, das den temporären Schwarzmeerkorridor verließ, war höchstwahrscheinlich die gekenterte Ocean Leo mit einer Tragfähigkeit von 177.700 Tonnen“, schreibt die Publikation.