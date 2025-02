Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat der EU angeboten, gemeinsam Seltenerdmetalle abzubauen, über deren Vorkommen sie verfügt. Die Rede ist von Uran-, Lithium- und Titanvorkommen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Ministerpräsident Denys Schmyhal in einem Interview mit Politico.

Der Ministerpräsident betonte, dass die EU-Länder mit der Zustimmung zum Beitritt der Ukraine nicht nur eine Erweiterung der Grenzen, sondern auch einen zuverlässigen Schutzschild – die ukrainische Armee – erhalten würden. Er betonte auch die finanzielle Komponente.

Schmyhal erinnerte daran, dass die Ukraine über 22 von 30 für die EU wichtigen Bodenschätzen verfügt. Insbesondere steht die Ukraine an erster Stelle in Europa, was die Uranreserven angeht.

„Wir sind in der Lage, nicht nur unseren eigenen Energiebedarf zu decken, sondern auch Uran zu exportieren, insbesondere angesichts der wachsenden Nachfrage nach Kernenergie in der EU“, fügte der Ministerpräsident hinzu.

Darüber hinaus verfügt die Ukraine über die größten Lithiumreserven in Europa. Schmyhal wies darauf hin, dass die Welt im Jahr 2021 460 Tausend Tonnen Lithiumkarbonat verbrauchen wird, und bis 2030 wird die Nachfrage auf 6 Millionen Tonnen steigen. Die Ukraine ist bereit, Joint Ventures zu gründen, die der EU einen strategischen Vorteil verschaffen werden.

„Die Ukraine ist weltweit führend bei den Titanreserven. Nur 10% der nachgewiesenen Reserven sind erschlossen, so dass wir den Import von russischem Titan für die europäische Industrie, einschließlich des Verteidigungssektors, vollständig ersetzen können“, sagte Schmyhal.

Der Ministerpräsident fügte hinzu, dass der Wiederaufbau der Ukraine auch eine Chance für Europa ist, gemeinsam mit der Ukraine zu wachsen. Er betonte, dass Hunderte von Milliarden Euro an Investitionen neue Produktionsstätten und Arbeitsplätze sowohl in der Ukraine als auch in der EU schaffen werden.

Ukrainische „Seltene Erden“