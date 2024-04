Die Ukraine hat eine neue Kampfbrigade des Grenzschutzes geschaffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die Dritte Kampfbrigade des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine Gart (Zakal) geschaffen. Darüber sagte am Dienstag, den 30. April, am Tag des Grenzschutzes der Ukraine der Innenminister der Ukraine Igor Klymenko.

„Die Grenzsoldaten haben sich 2014 tapfer in den Kämpfen gezeigt. Und bis jetzt haben die Grenzeinheiten und die gebildeten Kampfbrigaden der Offensiven Wächter Stahlgrenze und Rache den Feind weiterhin geschlagen und dabei große Stärke und Ausdauer bewiesen. Es ist symbolisch, heute die Gründung der dritten Kampfbrigade des staatlichen Grenzschutzdienstes – Gart – bekannt zu geben, deren Soldaten bereits die Verteidigungskräfte an den östlichen Grenzen verstärken“, sagte Klymenko.

Der Minister hob das Heldentum der Grenzsoldaten hervor und dankte ihnen für ihren selbstlosen Dienst.

„Die Verteidigung der Insel Zmeiny, Mariupol, der Kampf um Kiew, die Befreiung des Nordens und der Region Charkiw von den Invasoren – das ist nur ein Teil des heroischen Widerstands, der bis heute andauert. Es ist ein schwieriger, aber ehrenvoller Weg, der uns zu dem Ziel führt, die Grenzen von 1991 zu erreichen. Zu einer sicheren und friedlichen Ukraine. Ich danke Ihnen für Ihre Professionalität und Ausdauer, Ihre Ehrlichkeit und Ihren Kampfgeist. Für den Glauben an die Ukraine und den Kampf für sie. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst“, heißt es in der Botschaft des Ministers.

Wir werden daran erinnern, dass der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in der abendlichen Videoansprache an das Volk am Sonntag, den 28. April, den Kämpfern für den Schutz gedankt und die ausgezeichneten Helden-Grenzwächter genannt hat.