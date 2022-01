Die Ukraine feiert Weihnachten: Veranstaltungen und Grüße

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Die orthodoxen Ukrainer feiern Weihnachten am 7. Januar, einem der wichtigsten christlichen Feiertage. Auf der Website von Segodnya erfahren Sie, wie man in der Ukraine Weihnachten feiert.

9:42: Göttliche Liturgie am Weihnachtstag:

9:40: Weihnachtsgottesdienst in der Kiewer Pechersk Lawra:

9:30: Weihnachtsgottesdienst heute in der St. Michaelskathedrale.

9:15: Der fünfte Präsident der Ukraine Petro Poroschenko hat den Ukrainern zu Weihnachten gratuliert.

„Ich gratuliere allen Ukrainern zum majestätischen Familienfest – Weihnachten! Weihnachten ist die Geburt der Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf Gerechtigkeit. Egal, wie sehr der verfluchte Ostkönig Herodes wütete, er scheiterte. Das Gute wird das Böse besiegen. Und wir, die Ukrainer, werden sicherlich triumphieren. Erinnern wir uns an diesem Festtag an diejenigen, die unser Land gegen den Feind verteidigen und in Krankenhäusern Leben retten. Und lasst uns für sie beten und Gott um Gesundheit und Kraft bitten. Gottes Gnade für uns alle, Glück, Harmonie und Frieden. Freut euch auf der Erde, Christus ist geboren“, schrieb er auf Facebook.

6. Januar: „Heiligabend ist die beste Zeit für gegenseitiges Verständnis und Versöhnung. Mit all denen, denen du selbst Unrecht getan hast, und mit all denen, die dir Unrecht getan haben. Möge all dies der Vergangenheit angehören, möge Wohlstand in unsere Familien, Glück in unsere Häuser und Frieden und Wohlstand in unser Land einziehen“, wünschte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Weihnachten feiern in der Ukraine

Weihnachten in der Ukraine beginnt am 6. Januar, wenn der erste Stern am Himmel erscheint. An diesem Tag sollte man an den Gottesdiensten teilnehmen, und das Festtagsessen wird mit 12 Fastenmahlzeiten serviert, während die ganze Familie zu Gott betet.

Am 7. Januar, dem Weihnachtstag, endet die vierzigtägige Fastenzeit.