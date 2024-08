Die Ukraine und ihre Partner arbeiten an konkreten Schritten zur Verwendung russischer Vermögenswerte - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Laut Selenskyj arbeitet die Ukraine mit Partnern zusammen, um die Entscheidung der Gruppe der Sieben (G7) über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte in die Praxis umzusetzen

Die Ukraine arbeitet mit Partnern zusammen, um die Entscheidung der Gruppe der Sieben (G7) über die Verwendung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte umzusetzen.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache.

„Wir haben heute mit Ministerpräsident Schmyhal die Arbeitsagenda für diesen Monat im Detail ausgearbeitet, nämlich die Entscheidungen, die notwendig sind, und die Vereinbarungen, die wir in den Beziehungen zu den Partnern, insbesondere in Europa, erwarten. Wir haben jetzt einen neuen Zufluss aus den USA – 3,9 Milliarden Dollar wurden auf das Konto der Staatskasse überwiesen. Ich bin unseren Partnern für ihre Unterstützung dankbar“, sagte er.

Dem Präsidenten zufolge arbeitet die Ukraine auch mit der Europäischen Union zusammen, um im August die notwendige Hilfe in Höhe von 4 Milliarden Euro zu erhalten.

„Heute haben wir auch einige wichtige praktische Nuancen in Bezug auf die Verwendung russischer Vermögenswerte besprochen, die von unseren Partnern blockiert werden. Es gibt einen G7-Beschluss über 50 Milliarden Dollar für die Ukraine aus der Nutzung russischer Vermögenswerte, und wir arbeiten jetzt mit unseren Partnern in Europa und Amerika an einer konkreten Umsetzung. Heute haben wir uns auf unsere Position geeinigt, wie wir den tatsächlichen Erhalt der Mittel näher bringen können. Das ist etwas, das für die Ukraine von entscheidender Bedeutung ist und uns in dieser Herbst- und Wintersaison stärken kann“, sagte Selenskyj.