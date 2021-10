Ukraine und IWF-Mission schließen Gespräche ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Premierminister Denis Schmyhal hat den Abschluss der Gespräche mit der IWF-Mission über die erste Überprüfung des Beistandsprogramms angekündigt, die in den kommenden Tagen online stattfinden werden.

„Buchstäblich heute oder morgen werden wir ein Memorandum mit dem Internationalen Währungsfonds über die Fortführung unseres Programms abschließen“, sagte er am Donnerstag, den 7. Oktober, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Kiew.

Laut Schmyhal sollten die Verhandlungen zu einer positiven Entscheidung über die Tranche für die Ukraine führen, er nannte jedoch keinen Zeitplan für den Erhalt des Geldes.

Der Premierminister betonte, dass die Ukraine alle makroökonomischen Ziele erreicht habe. Allein im Juli wurden 12 Gesetze aus dem Memorandum mit dem IWF verabschiedet.

„Wir arbeiten mit dem IWF und der Europäischen Kommission zusammen und sind zuversichtlich, dass wir in den nächsten, ich will nicht sagen Tagen, aber Wochen, Makrofinanzhilfe erhalten werden“, so der Premierminister.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass eine IWF-Mission am 21. September ihre Arbeit in der Ukraine virtuell aufgenommen hat. Die Behörden rechnen damit, die IWF-Tranche von 750 Mio. Dollar Ende November/Dezember zu erhalten.