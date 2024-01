Die Ukraine im Jahr 2024 wird offensiv sein - US-Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Strategie für den militärischen Sieg der Ukraine im Jahr 2024 wird offensiv sein und auf dem aufbauen, was im Jahr 2023 erreicht wurde. Dies erklärte der stellvertretende US-Außenminister für Europa und Eurasien James O’Brien, berichtet die Voice of America.

Der Beamte erinnerte an den Erfolg der ukrainischen Streitkräfte bei der Sicherung des Zugangs zum Schwarzen Meer und der Destabilisierung der Fähigkeit Russlands, die vorübergehend besetzte Krim gegen die Ukraine einzusetzen.

O’Brien wies auch auf das Wirtschaftswachstum der Ukraine im Jahr 2023 hin und bezeichnete die Ökonomen des Kremls als „sehr talentiert“, weil es ihnen gelungen sei, „Präsident Wladimir Putin immer noch zu decken“ und das Importniveau nahe dem Vorkriegsniveau zu halten.

Auf die Frage, ob die USA einen „Plan B“ haben, falls der Kongress immer noch keine zusätzlichen Mittel für die Ukraine bewilligt, sagte O’Brien: „Ich würde der Versuchung widerstehen, über einen ‚Plan B‘ zu sprechen.“ Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass die notwendige Abstimmung bald stattfinden wird.

Der Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, Generaloberst Olexander Syrskyj, sagte, dass die Russen die Ziele, die sie sich in den letzten Monaten gesetzt haben, nicht erreicht haben. Die Offensive der russischen Armee ist gescheitert.

Julian Repke, ein Militärbeobachter der deutschen Ausgabe von Bild, hat ebenfalls über das Scheitern der Winteroffensive der russischen Truppen in der Ukraine geschrieben. Ihm zufolge haben die Angreifer drei Monate nach Beginn der Angriffe in den Regionen Donezk und Charkiw nichts erreicht außer großen Verlusten an Personal und Ausrüstung.