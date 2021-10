Ukraine leitet Gaslieferungen in umgekehrter Richtung wegen Ungarn um

​ ​

Die Ukraine leitet Gaslieferungen in umgekehrter Richtung in Richtung Polen, Slowakei und Rumänien um. Da es keinen Transit nach Ungarn gibt, ist die Möglichkeit einer umgekehrten Lieferung aus diesem Land nicht mehr gegeben. Diese Aussage machte eine Vertreterin des GTS-Betreibers, Olha Belkova, am Freitag, den 1. Oktober, in der Sendung Ukraine 24.

Ihrer Meinung nach ist die ungarische Route eine der vielversprechendsten für den Import von Gas in die Ukraine in quasi umgekehrter Richtung. „Unglücklicherweise ist unser System und die heutige Situation so, dass wir ohne die Verfügbarkeit des physischen Transits die virtuellen Reverse-Fähigkeiten verlieren… Dementsprechend sind wir jetzt in unseren Möglichkeiten eingeschränkt und müssen alle unsere Vereinbarungen auf andere Anschlusspunkte umleiten“, sagte Belkova und fügte hinzu, dass Polen, Rumänien und die Slowakei betroffen sind.

Am 1. Oktober begann Gazprom mit Gaslieferungen nach Ungarn unter Umgehung des ukrainischen Territoriums. Aus diesem Grund wird Kiew nicht in der Lage sein, den virtuellen Rückwärtsgang aus ungarischer Richtung zu nutzen. Der Gasvertrag zwischen Ungarn und Russland hat bekanntlich eine Laufzeit von 15 Jahren, wobei die Möglichkeit besteht, das Volumen der Gasbezüge nach 10 Jahren zu ändern.