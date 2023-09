Ukraine nimmt Stromimporte aus zwei Ländern wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat aufgrund eines leichten Anstiegs ihres Verbrauchs den Import von Strom aus Europa wieder aufgenommen. Dies berichtete Ukrenergo am Montag, den 11. September.

„Heute gibt es Stromimporte aus der Slowakei und Moldawien. Das Gesamtvolumen beträgt 932 MWh, mit einer maximalen Leistung in einigen Stunden bis zu 391 MW. Es gibt Exporte in die Slowakei und nach Moldawien. Das Gesamtvolumen von 3684 MWh, mit einer maximalen Kapazität in einigen Stunden bis zu 398 MW“, heißt es in der Nachricht.

Es wird angegeben, dass am Sonntag, den 10. September, der abendliche Höchstverbrauch um 1,4% höher war als am vergangenen Sonntag, den 3. September.

Gleichzeitig bleiben 421 Siedlungen aufgrund von Feindseligkeiten und anderen Gründen ohne Licht. Durch den Artilleriebeschuss der Russen gibt es neue Schäden in den Netzen der Regionen Donezk, Charkiw, Sumy und Cherson. Die Wiederherstellung der Stromversorgung wird in einer sicheren Situation und mit Genehmigung des Militärs durchgeführt.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine letzte Woche den Import von Strom für mehrere Tage eingestellt hat. Gleichzeitig stiegen die Stromexporte allmählich an.