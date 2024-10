Die Ukraine hat Oman angeboten, eine Drehscheibe für den Export von Agrarprodukten zu schaffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister hat der omanischen Seite vorgeschlagen, die Möglichkeit zu prüfen, ein Lebensmittelzentrum für ukrainische Produkte zu schaffen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat vorgeschlagen, in Oman eine Drehscheibe für Lebensmittel zu schaffen, damit ukrainische Produkte die Märkte der ostafrikanischen Länder erreichen können. Dies wurde bei Gesprächen mit dem omanischen Wirtschaftsminister Saeed bin Mohammed bin Ahmed Al-Sakri besprochen, berichtete der Pressedienst des Außenministeriums am Mittwoch, den 23. Oktober.

Der Minister bekundete das Interesse der Ukraine am Ausbau der Beziehungen zu Oman und den Golfstaaten in einer Reihe von Bereichen, darunter Handel, Investitionen, Lebensmittelexporte, Entwicklung erneuerbarer Energien und Technologien.

Sybiha schlug vor, dass die omanische Seite die Möglichkeit in Betracht ziehen sollte, ein Lebensmittel-Drehkreuz für ukrainische Produkte zu schaffen und die Märkte der ostafrikanischen Staaten weiter zu fördern.

Der Minister betonte, dass unser Land trotz des Krieges und der russischen Angriffe auf die ukrainische Hafeninfrastruktur und zivile Schiffe einer der Garanten für die weltweite Ernährungssicherheit bleibt. Er versicherte die Bereitschaft der Ukraine, den Staaten des Nahen Ostens und Afrikas auch weiterhin ein zuverlässiger Partner bei der Versorgung mit dringend benötigten Nahrungsmitteln zu sein.

Der Außenminister lud die omanische Seite außerdem ein, am dritten Nahrungsmittelgipfel, der dieses Jahr in Kiew stattfinden wird, und an der nächsten Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine teilzunehmen.