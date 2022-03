In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges 121 Kinder getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Beginn der russischen Militärinvasion in der Ukraine sind 121 Kinder gestorben und 167 weitere verwundet worden. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am 23. März mit.

„Seit dem 28. Tag der russischen Aggression in der Ukraine sind bereits 121 Kinder gestorben. Insgesamt wurden 167 Kinder unterschiedlich schwer verletzt. Die meisten Kinder wurden in der Region Kiew verletzt – 61, Region Charkiw – 41, Region Donezk – 40, Region Tschernihiw – 32, Region Mykolajiw – 24, die Hauptstadt – 16, Region Schytomyr – 15, Region Cherson – 15 und Region Sumy – 14“, – in der GPU geklärt.

Infolge des täglichen Bombardements und der Beschießung wurden 548 Bildungseinrichtungen beschädigt, von denen 72 vollständig zerstört wurden.

„Das sind mehr als 220 Schulen und 155 Kindergärten. Am schlimmsten ist die Lage in den Regionen Donezk, Charkiw, Mykolaiw, Sumy, Kiew, Cherson, Tschernihiw und in Kiew. Darüber hinaus wurden mehr als 40 Einrichtungen für Kinder, darunter Krankenhäuser, Kunstschulen, Sporteinrichtungen und Bibliotheken, durch feindliches Feuer getroffen“, so die Generalstaatsanwaltschaft.