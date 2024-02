Die Ukraine hat die Stromversorgung in zwei Kernkraftwerksblöcken wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am vergangenen Wochenende hat die Ukraine zwei Blöcke von Kernkraftwerken wieder in Betrieb genommen. Dies berichtete Ukrenergo am Montag, den 12. Februar.

„Im Laufe des Samstags und Sonntags wurden an zwei Blöcken der Kernkraftwerke die Reparaturarbeiten abgeschlossen, die Blöcke arbeiten wieder mit voller Kapazität“, hieß es in dem Bericht.

Im Gegenzug sagte das Energieministerium, dass die Blöcke des Wärmekraftwerks für kurzfristige Reparaturen außer Betrieb genommen wurden. Gleichzeitig gibt es jetzt 10 Blöcke von Wärmekraftwerken in Reserve, die im Bedarfsfall eingesetzt werden.

Stromingenieure sagen, dass der Verbrauch aufgrund des warmen Wetters auf einem eher niedrigen Niveau gehalten wird, wie es für den Winter typisch ist. Heute Morgen lag der Stromverbrauch 5% unter dem entsprechenden Wert des vorherigen Arbeitstages am 9. Februar.

Die Ukraine exportiert weiterhin nachts und tagsüber Strom in die Slowakei, nach Polen, Rumänien und Moldawien. Das Gesamtvolumen beträgt 2.140 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 360 MW in manchen Stunden.

Gleichzeitig wird tagsüber Strom aus der Slowakei, Rumänien und Moldawien importiert. Das Gesamtvolumen beträgt 1243 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 499 MW in manchen Stunden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass letzte Woche in der Ukraine begonnen wurde, die Kapazität der Kernkraftwerke für Reparaturen zu reduzieren. Dies geschah vor dem Hintergrund einer weiteren Erwärmung.