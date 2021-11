Ukraine verstärkt Patrouillen an der Grenze zu Weißrussland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Riwne stehen Polizisten für einen verstärkten Einsatz an der Grenze zu Weißrussland bereit, um eine Migrationskrise und Massenunruhen zu verhindern. Dies gab der Pressedienst der Nationalen Polizei am Mittwoch, den 17. November bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Igor Klimenko, Leiter der Agentur, in der Region eingetroffen ist und unter anderem die Staatsgrenze im Bezirk Varashskiy inspiziert hat.

„Die Lage an diesen Grenzabschnitten der Region Riwne ist jetzt ruhig und unter Kontrolle, und das Personal der Stromversorgungseinheiten ist auf einen möglichen erhöhten Einsatz vorbereitet“, sagte er.

Bei einem Treffen, an dem der Leiter der Region, Witalij Koval, und der Leiter der Regionalpolizei, Olexij Kamyshanskiy, teilnahmen, erklärte letzterer, dass die Ordnungskräfte bereits über 800 verlassene Gebäude an den Grenzabschnitten überprüft und Einsatzorte für den Fall ermittelt hätten, dass zusätzliche Kräfte benötigt würden.

​