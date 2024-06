Die Ukraine wird bald eine Tranche von 1,9 Mrd. € von der EU im Rahmen des Programms Ukraine-Fazilität erhalten - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ende Mai unterzeichneten die Ukraine und die Europäische Union ein Rahmenabkommen über die Finanzierung im Rahmen der Ukraine-Fazilität. Das Dokument definiert die Mechanismen der finanziellen Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine

Heute, am 24. Juni, haben Finanzminister Sergii Martschenko und der Gouverneur der Nationalbank der Ukraine (NBU), Andrij Pyschnyj, ein Programm zur Finanzierung der Ukraine durch die EU, die Ukraine-Fazilität, unterzeichnet.

Dies berichtete Jaroslaw Schelesnjak, ein Mitglied der Parlamentsfraktion Voice, auf Telegram.

Ihm zufolge war dies die letzte Formalität, so dass die Ukraine bald eine Tranche von 2,03 Milliarden USD (1,9 Milliarden EUR) erhalten wird.

Programm Ukraine-Fazilität

Am 1. Februar 2024 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf dem EU-Gipfel in Brüssel auf ein vierjähriges Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine.

Am 27. Februar unterstützte das Europäische Parlament die Entscheidung, die Ukraine-Fazilität zu starten. Am nächsten Tag genehmigte der EU-Rat den Start der Ukraine-Fazilität mit einem Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro für 2024-27.

Die Ukraine-Fazilität der Europäischen Union stellt der Ukraine im Zeitraum 2024-27 50 Milliarden Euro zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 39 Milliarden Euro dem Staatshaushalt zugewiesen, um die makrofinanzielle Stabilität zu stärken.

Am 22. Mai unterzeichnen die Ukraine und die EU ein Rahmenabkommen über die Finanzierung im Rahmen der Ukraine-Fazilität. Das Dokument definiert die Mechanismen der finanziellen Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine, insbesondere die Verwaltung und Kontrolle der Mittelverwendung sowie gemeinsame Maßnahmen zur Korruptionsprävention.