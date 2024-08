Die Ukraine wird das Gastransitabkommen mit Russland nicht verlängern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Falle einer Anfrage aus Europa ist Kiew bereit, die Möglichkeit des Transits von Brennstoff von anderen Lieferanten durch sein Gastransportsystem in Betracht zu ziehen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukraine nicht beabsichtigt, das Gastransitabkommen mit Russland zu verlängern, wenn es Ende 2024 ausläuft. Der Staatschef sagte dies auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Forums am Dienstag, den 27. August.

„Der Vertrag mit Russland wird nicht weiter verlängert – das ist beschlossen worden. Was den Transit von Gas von anderen Unternehmen betrifft, so werden wir, wenn unsere europäischen Partner daran interessiert sind, ihre Anfragen in Betracht ziehen“, sagte Selenskyj.

Der Staatschef fügte außerdem hinzu, dass er keine Informationen über das jüngste Treffen der Präsidenten von Aserbaidschan und Russland habe.

Im März sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko, dass die Ukraine das Gas-Transitabkommen mit Russland nach dem 31. Dezember 2024 nicht fortsetzen werde.