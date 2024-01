Die Ukraine wird ein Register für Hanfproduzenten einrichten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung bereitet einen Entwurf für eine Verordnung über die Einrichtung eines Registers für Hanfproduzenten vor. Dies gab der erste stellvertretende Minister Taras Wyssozkyj bekannt, wie der Pressedienst des Ministeriums am 31. Januar mitteilte.

Ihm zufolge arbeitet das Ministerium für Agrarpolitik bereits an einem Entwurf für eine Verordnung über die Einrichtung eines Registers der Erzeuger von technischem Hanf und an einem Entwurf für eine Regierungsverordnung über die Regelung von Probenahmen zur Analyse des Gehalts an Betäubungsmitteln.

„Das Ministerium für Agrarpolitik wird ein elektronisches Register einrichten, in das Informationen über die Erzeuger von technischem Hanf eingetragen werden. Es wird also klar sein, wer anbaut, wie viel und welches Saatgut verwendet wird. Es wird nicht nötig sein, Lizenzen, Quoten oder separate Genehmigungen für den Anbau einzuholen. Ein Regierungserlass über die Vorschriften für die Probenahme von Hanf während der Blütezeit ist ebenfalls in Vorbereitung“, sagte Wyssozkyj.

Der stellvertretende Minister fügte hinzu, dass der Entwurf der Verordnung zur öffentlichen Diskussion veröffentlicht werden wird.

Das Gesetz über den Verkehr mit technischem Hanf ist ein Anstoß, das enorme Potenzial des Anbaus dieser Pflanze in der Ukraine zu realisieren, sagte der stellvertretende Minister.