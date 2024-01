Menschen dürfen mit Tieren in Notunterkünften übernachten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat die „Anforderungen an die Instandhaltung und den Betrieb von Zivilschutzeinrichtungen“ geändert und erlaubt nun den Aufenthalt von Menschen mit Tieren in Schutzräumen. Darüber ist am Donnerstag, den 25. Januar, in der Anordnung des Ministeriums für innere Angelegenheiten der Ukraine zu lesen.

„Menschen, die mit Tieren in den Schutzraum kommen, sollten in separaten Räumen oder isolierten Orten untergebracht werden. Die Person, die das Tier mitgebracht hat, muss sich ständig um das Tier kümmern sowie für die Sicherheit anderer Menschen, des Eigentums und des Tieres selbst sorgen und die sanitären Normen einhalten“, heißt es in dem Dokument.

Die Anordnung wird in das einheitliche Register der staatlichen Regulierungsakte eingetragen.

Wir möchten daran erinnern, dass in Kiew die Kinder des toten Kriegers nicht in den Schulhort gelassen wurden, weil sie einen kleinen Hund bei sich hatten. Während die Kinder nach einem anderen Unterschlupf suchten, schoss buchstäblich über ihren Köpfen eine Rakete ab.

Infolge der Angriffe der Russischen Föderation auf Charkiw und Odessa wurden fünf Hunde getötet.

