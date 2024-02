Die Ukraine wird die Truppe für unbemannte Systeme schaffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Ministerkabinett und den Generalstab angewiesen, die Unmanned Systems Force als eigenständige Struktur innerhalb der Streitkräfte der Ukraine einzurichten. Der Staatschef unterzeichnete den entsprechenden Erlass.

„Das Ministerkabinett der Ukraine hat unter Beteiligung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine die Frage der Schaffung unbemannter Systeme als eigenständige Truppengattung in der Struktur der Streitkräfte der Ukraine zu prüfen und auf der Grundlage der Ergebnisse entsprechende Vorschläge zur Prüfung durch den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine vorzulegen“, heißt es in dem Erlass № 51 /2024.

Wie Selenskyj in seiner Videobotschaft feststellte, sollte die Schaffung einer neuen Art von Truppen in naher Zukunft ein ganz konkretes Ergebnis bringen.

Dieses Jahr sollte in vielerlei Hinsicht entscheidend sein. Und natürlich auf dem Schlachtfeld. Drohnen – unbemannte Systeme – haben ihre Wirksamkeit in Schlachten am Boden, am Himmel und auf See bewiesen. Die Ukraine hat dank der Drohnen im Schwarzen Meer einen echten Unterschied gemacht. Die Abwehr von Angriffen an Land ist weitgehend das Werk von Drohnen. Die groß angelegte Zerstörung der Angreifer und ihrer Ausrüstung ist ebenfalls das Werk von Drohnen“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge ist die Liste der Aufgaben für die Schaffung neuer Streitkräfte klar: spezielle Stabsstellen für die Arbeit mit Drohnen; Spezialeinheiten und deren effektive Ausbildung; Systematisierung der Erfahrungen und ständige Skalierung der Produktion und Anziehung der besten Ideen, der besten Spezialisten in diesem Bereich.