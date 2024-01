In der Ukraine wurden Fälle einer neuen Subvariante des Jenny-Coronavirus registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar wurden in der Ukraine neun Fälle einer neuen Untervariante des Omicron-Coronavirus-Stammes JN.1, der Jenny genannt wird, registriert. Darüber berichtete heute, am 23. Januar, der Pressedienst des Gesundheitsministeriums der Ukraine.

Es wird berichtet, dass drei Fälle der Virus-Subvariante Jenny in der Region Sumy, je zwei in den Regionen Wolhynien und Tscherkassy, je einer in den Regionen Riwne und Saporischschja festgestellt wurden.

„Das SARS-CoV-2-Virus mutiert ständig und entzieht sich der Immunreaktion – das heißt, es wirkt sich eher auf die geschwächte Immunität aus, auch zuvor geimpfte Menschen können erkranken, aber die erworbene Immunität nach der Impfung verringert die Risiken von Komplikationen während der Krankheit. Daher sollten Menschen, die die Impfung gegen COVID-19 noch nicht abgeschlossen haben, und solche, bei denen das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht, ihren Hausarzt aufsuchen und sich impfen lassen“, sagte der stellvertretende Minister und leitende staatliche Sanitätsarzt Igor Kuzin.

Unter den oben genannten Personen hatte nur eine Person zwei Impfungen gegen COVID-19.

„Den klinischen Symptomen zufolge verzeichneten die Mediziner einen mittleren oder leichten Verlauf der Krankheit, nur eine Person wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Das Alter der Patienten reichte von 27-73 Jahren. In Bezug auf JN.1 stellt die WHO fest, dass das Risiko für die Bevölkerung gering ist und die Impfstoffe, die weltweit gegen COVID-19 verwendet werden, gegen die neue Untervariante schützen“, so das Gesundheitsministerium in einer Erklärung.