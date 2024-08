Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine ältere Frau hat ihr Augenlicht vollständig verloren und ihre Tochter benötigt aufgrund von gesundheitlichen Problemen ständige Pflege. Sie werden mit ihren Familien in Krywyj Rih wiedervereint und erhalten alle notwendige Hilfe.

Zwei Frauen sind aus den besetzten Gebieten in das von den derzeitigen ukrainischen Behörden kontrollierte Gebiet zurückgekehrt. Darüber berichtete der Ombudsmann Dmitry Lubinez.

„Die Bürger in den vorübergehend besetzten Gebieten befanden sich in einer schwierigen Lage, sie hatten keine Möglichkeit, die notwendige Pflege zu erhalten. Eine ältere Frau hat ihr Augenlicht vollständig verloren, und ihre Tochter braucht aufgrund gesundheitlicher Probleme ständige Pflege. Dank der koordinierten Aktionen des Büros des Ombudsmanns und der Partnerorganisationen konnten sie über den humanitären Korridor Mokrany – Domanovo sicher in das kontrollierte Gebiet der Ukraine zurückgebracht werden. In Krywyj Rih werden sie mit ihren Familien wiedervereint und erhalten alle notwendige Hilfe“, heißt es in der Mitteilung.

Wir erinnern daran, dass es den ukrainischen Behörden gelungen ist, fast 20 Tausend Kinder zu identifizieren, die von Russland entführt worden waren. Realistisch betrachtet könnten Hunderttausende von Kindern deportiert worden sein.