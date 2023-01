Ukrainer vor Notstromausfällen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer sollten sich auf erneute Notstromausfälle einstellen. Dies erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer Regierungssitzung am 6. Januar.

„Das warme Wetter und die Feiertage führten zu einem Rückgang des Stromverbrauchs, so dass wir während der Neujahrsfeiertage keine Stromausfälle hatten. Gestern, am 5. Januar, stieg der Verbrauch jedoch an, weshalb in den zentralen und östlichen Regionen sowie in Odessa, Lwiw und Dnipro planmäßige Stromausfälle eingeführt wurden“, sagte er.

Laut Schmyhal wird heute ein erheblicher Kälteeinbruch erwartet. Dementsprechend wird der Verbrauch steigen und das Defizit im Energiesystem wachsen. Darüber hinaus ist der Feind bereit, einen weiteren Raketenangriff auf die zivile und energetische Infrastruktur zu starten…