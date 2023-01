Die Ukrainer sollten gute Nachrichten erwarten - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der nächsten Woche werden diplomatische Veranstaltungen stattfinden, um die Verteidigung der Ukraine weiter zu stärken. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Abendansprache am Sonntag, den 8. Januar.

Er sagte, dass Russlands Handlungen im Kriegsgebiet während seines erklärten „Weihnachtsfriedens“ der Welt einmal mehr gezeigt hätten, dass Russland „lügt“.

„Die Welt hat in diesen Tagen wieder gesehen, dass Russland selbst dann lügt, wenn es mit eigenen Erklärungen auf die Lage an der Front aufmerksam macht“, betonte der Präsident mit Blick auf den „Waffenstillstand“ der Russen.

Er erinnerte daran, dass die Invasoren kurz nach Weihnachten Cherson mit Brandgranaten beschossen und auch Kramatorsk und andere Städte im Donbass bombardiert haben. Ihre Angriffe richteten sich gegen zivile Objekte.

„All dies zu einer Zeit, als Moskau dort etwas von einem angeblichen ‚Waffenstillstand‘ sagte“, bemerkte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass nur die Stärkung der Ukraine, die Wiederherstellung der territorialen Integrität unseres Landes und die Rückkehr unseres Volkes aus russischer Gefangenschaft wirkliche Garantien für den Frieden seien.

Es ist anzumerken, dass die Angreifer in der Nacht des 8. Januar den Bezirk Tavryskyy in Cherson mit Brandmunition beschossen.