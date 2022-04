Ukrainer zogen im März 3,8 Mrd. Hrywnja aus den Geschäften ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im März zogen die Ukrainer 3,8 Mrd. Hrywnja in bar aus dem Einzelhandel ab. Dies berichtet der Pressedienst der Nationalbank.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wird dem Einzelhandel empfohlen, Bargeldabhebungen in Geschäften zuzulassen. Bislang sind mehr als tausend Einzelhandelsgeschäfte in der Ukraine bereit, bei Verwendung einer Zahlungskarte Bargeld auszugeben. Mindestens 35 Tausend POS-Terminals, die diese Funktion unterstützen, sind bereit, diese Dienstleistung zu erbringen.

In einem Monat wurden etwa 2,7 Millionen solcher Transaktionen mit Zahlungskarten durchgeführt. Die durchschnittliche Rechnung pro Transaktion beträgt etwa 1 400 Hrywnja. Im März wurden täglich durchschnittlich etwa 88 Tausend Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 124 Millionen Hrywnja durchgeführt. 25 ukrainische Banken, die Zahlungskarten ausgeben, haben diese Möglichkeit für ihre Kunden eingerichtet.

Sechs Acquiring-Banken haben ihre POS-Terminals ebenfalls für solche Transaktionen eingerichtet: Raiffeisen Bank, Privatbank, Oschtschadbank, Yuzhny, Alfa-Bank und Vostok Bank. Am häufigsten erhielten die Ukrainer Bargeld bei Zahlungen in großen Einzelhandelsketten: ATB, Silpo, VARUS, Fora, FOZZY und NOVUS, Apothekenketten und Tankstellen wurden aktiv für Barabhebungen genutzt.

Bis Ende März gingen das Volumen und die Zahl dieser Transaktionen allmählich zurück. In der letzten Woche wurden täglich durchschnittlich über 61 Tausend solcher Transaktionen im Wert von fast 90 Millionen Hrywnja getätigt.