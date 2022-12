Der ukrainische Journalist Anton Kolomiets starb an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der in Cherson lebende Journalist und Filmemacher Anton Kolomiets starb an der Front. Dies berichtete der Nationale Rundfunk- und Fernsehrat am Montag, den 26. Dezember, auf seiner Facebook-Seite.

„Er blieb mit seiner Frau und zwei kleinen Söhnen zurück. Wir trauern mit Antons Familie, Freunden und Kollegen. Dieser schmerzliche Verlust wird im Gedächtnis und in den Herzen aller bleiben, die den Helden kannten und liebten“, so der Nationalrat.

Kolomiets wurde an der Staatlichen Universität Cherson zum Fernsehregisseur ausgebildet.

Er arbeitete beim Fernsehsender Scythia, der später zum Chersoner Zweig des öffentlich-rechtlichen Fernsehens wurde.

Sechs Jahre lang moderierte er die Wettervorhersage des Senders und war auch als Live-Senderegisseur tätig.

Wie wir bereits berichtet haben, ist ein ehemaliger politischer Gefangener, der Krim-Bürger Gennady Afanasyev, in der Region Luhansk gestorben.

Auch der ukrainische Tänzer und Model Nazar Grabar, der sich in den ersten Tagen des Krieges den ukrainischen Streitkräften anschloss, teilte die traurige Nachricht mit seinen Fans: Sein Bruder starb im Kampf mit den russischen Invasoren

