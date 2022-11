Ukrainische Marineinfanteristen entkamen aus der Gefangenschaft - Abgeordneter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainischen Aufklärungsmarineinfanteristen ist es gelungen, in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zurückzukehren, indem sie ihre Flucht aus der Gefangenschaft organisierten, so der Abgeordnete Igor Kopytin auf Facebook.

„Ich werde einige Details über die Rettung der Aufklärungsmarineinfanteristen bekannt geben, die kürzlich aus russischer Gefangenschaft zurückkehrten und mit denen ich mich als Vertreter des Koordinationshauptquartiers für die Behandlung von Kriegsgefangenen traf. Die Geschichte ihrer Freilassung ist es wert, dass ein Film darüber gedreht wird. Die Männer waren während der Kämpfe von russischen Invasoren gefangen genommen worden. Sie waren auf ukrainischem Gebiet festgehalten worden, das derzeit nicht unter ukrainischer Kontrolle steht. Die Navy und die Marines erfuhren davon und beschlossen, eine Operation zu planen, um die Männer aus der Gefangenschaft zu befreien, denn wir lassen unsere Leute nicht im Stich. So gelang es ihnen, die Flucht der Späher aus der Gefangenschaft zu organisieren und sie anschließend in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu bringen. Jetzt sind die Jungs in Sicherheit und ihr Leben ist nicht bedroht“, sagte der Abgeordnete.

Der Abgeordnete wies darauf hin, dass der „Cyborg“ und Azovstal-Verteidiger Artem Dyblenko, der vor kurzem selbst aus feindlicher Gefangenschaft zurückgekehrt ist, an der Operation zur Befreiung der Marines teilnahm.

Die Marine der ukrainischen Streitkräfte teilte am Samstag mit, dass vor mehr als einer Woche aufgrund von Maßnahmen der Marine „drei Angehörige eines Marinebataillons aus dem besetzten Gebiet abgezogen wurden“. Es wurden keine Einzelheiten genannt…