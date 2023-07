Die ukrainische Nationalbank hat die Verluste aus der Beendigung des Getreidehandels genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund der Beendigung des Getreideabkommens könnten die ukrainischen Exporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse am Ende dieses Jahres um 2 Mrd. Dollar geringer ausfallen, als sie hätten sein können, sagte der stellvertretende Leiter der Nationalbank der Ukraine, Serhij Mykolaychuk, bei einem Briefing am Donnerstag. Dies sagte der stellvertretende Leiter der ukrainischen Nationalbank, Serhij Mykolaychuk, bei einem Briefing am Donnerstag, den 27. Juli.

„Unsere grundlegende Prognose basiert auf der Annahme, dass der Getreidekorridor während des Kriegsrechts nicht funktionieren wird“, sagte er.

Gleichzeitig geht die Nationalbank der Ukraine davon aus, dass die Beschränkungen der Europäischen Union für Agrarexporte „bis zum 15. September in Kraft bleiben und nicht verlängert werden“.

Mykolajtschuk geht davon aus, dass die Agrarexporteure im Laufe des Wirtschaftsjahres, also von Juli bis Juni nächsten Jahres, „alle für den Export bestimmten Produkte“ ausführen können.

„Wir sprechen von Getreide, Öl und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen… Im Vergleich zu dem Szenario, dass wir einen funktionierenden „Getreidekorridor“ hätten, würden die Ausfuhren von Produkten in der zweiten Hälfte dieses Jahres um etwa 2 Milliarden Dollar höher sein“, sagte er.

Danach griff Russland fast jede Nacht den Süden der Ukraine an und zerstörte die Hafeninfrastruktur, die an dem Getreideabkommen beteiligt war.

In der Nacht zum 24. Juli griffen russische Truppen den Flusshafen von Reni an der Donau an, der nahe der Grenze zu Rumänien liegt. Daraufhin stiegen die Weltmarktpreise für Weizen zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sprunghaft an.