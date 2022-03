Das ukrainische Parlament hat darum gebeten, den Beitritt der Ukraine zur EU zu beschleunigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Führung der Werchowna Rada, die Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen und -gruppen haben den Präsidenten der Europäischen Kommission und das Europäische Parlament aufgefordert, das Verfahren für den Beitritt der Ukraine zur EU zu beschleunigen.

„Die Mitgliedschaft in der EU ist eine Idee, die das ukrainische Volk eint und die ausnahmslos von allen Regionen des Landes unterstützt wird. Mehr als 86 Prozent der Ukrainer begrüßen die europäische Integration und glauben, dass die Ukraine in naher Zukunft Mitglied der EU werden wird“, heißt es in der Erklärung.

Die Rada erinnerte daran, dass das ukrainische Volk seit acht Jahren für das Recht kämpft, in einem unabhängigen souveränen Staat zu leben, in einer Gesellschaft, in der die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit die wichtigsten Werte sind.

„All die Jahre war die Ukraine ein ideologischer Förderer der europäischen Werte, ein Land, das den Vormarsch von Putins Autokratie in ein demokratisches Europa aufhielt. Wir sind überzeugt, dass die frühzeitige Zuerkennung des Kandidatenstatus an die Ukraine, die von der Mehrheit der Bürger der Europäischen Union unterstützt wird, ein Zeichen für die Bereitschaft der EU sein wird, ihren entschlossenen Kampf für die Werte fortzusetzen, auf denen die EU beruht und die das Recht der europäischen Völker verteidigen, ihren eigenen Weg zu wählen“, heißt es in der Erklärung.

Die Abgeordneten begrüßen auch die Aufforderung des Europäischen Parlaments an die EU-Institutionen, darauf hinzuwirken, dass der Ukraine der Status eines EU-Kandidaten zuerkannt wird, sowie die Entscheidung des Europäischen Rates, die europäische Entscheidung des ukrainischen Volkes und den europäischen Kurs der Ukraine zu unterstützen.

„Wir bitten Sie aufrichtig um Ihre Unterstützung für eine rasche und positive Stellungnahme der Europäischen Kommission zur Zuerkennung des Kandidatenstatus an die Ukraine als ersten Schritt zur Beschleunigung des Verfahrens für eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union, die den Weg für den Beschluss des Europarats zur Aufnahme von Vorverhandlungen mit der Ukraine ebnen wird. Heute haben wir die einmalige Gelegenheit, in diesem wichtigen historischen Moment die Rolle der Ukraine in Europa zu überdenken und eine solch wichtige politische Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung der Europäischen Union über den sofortigen Beitritt der Ukraine zur EU wird ein Schlüsselfaktor sein, um die russische Aggression abzuwehren und das ukrainische Volk in seinem Kampf für Freiheit, Demokratie und europäische Werte zu belohnen“, heißt es in der Erklärung.