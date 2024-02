Ukrainische Spediteure bereiten Aktion an der Grenze zu Polen vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der Blockade der Grenze durch polnische Landwirte werden ukrainische Spediteure am Dienstag, den 20. Februar, einen friedlichen Protest an drei Kontrollpunkten mit Polen starten. Dies kündigte der Leiter der Öffentlichen Vereinigung Internationaler Straßentransporteure der Ukraine Wladimir Mikhalevich an, berichtet Ukrinform.

„Die Situation mit den Blockaden kann immer noch nicht auf der Ebene der Ministerien, Regierungen und Präsidenten der Ukraine und Polens gelöst werden, so dass wir gezwungen sind, zu solchen Aktionen zu greifen“, sagte er.

Mikhalevich betonte, dass die friedliche Aktion am 20. Februar um 12:00 Uhr gleichzeitig in der Nähe von drei internationalen Straßenkontrollpunkten beginnen wird: Rawa-Russka, Krakivets und Shehyni.

Die Aktion wird rund um die Uhr bis zum 15. März stattfinden. Oder bis die Grenzen von den polnischen Demonstranten freigegeben werden.

Die öffentliche Organisation wird die Kontrolle und die Ordnung bei der Durchfahrt durch die aufgelisteten Kontrollpunkte sicherstellen und polnischen LKWs nicht erlauben, die allgemeine LKW-Schlange zu umgehen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die polnischen Landwirte seit dem 9. Februar ihre Proteste an der Grenze zur Ukraine wieder aufgenommen haben. Ab dem 20. Februar werden sie alle Grenzübergänge zwischen Polen und der Ukraine blockieren. Die Blockade wird auch die Zufahrtsstraßen zu den Umschlagbahnhöfen und Seehäfen betreffen.

Die Landwirte protestieren gegen die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte und gegen die Pläne der Europäischen Kommission, die visafreie Wirtschaftszone mit der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern.