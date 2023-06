Ukrainische Streitkräfte rücken in Richtung Bachmutsk vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär zerstört weiterhin die Russen und ihre Ausrüstung an der Front. Unsere Soldaten bewegen sich in Richtung Bachmutsk. Dies teilte Generaloberst Alexander Syrsky, Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, am Samstag, den 24. Juni, auf Telegram mit.

„Auch die 45. separate Artilleriebrigade der ukrainischen Streitkräfte leistet in Zusammenarbeit mit der Luftaufklärung der 63. OMBr hervorragende Arbeit in Richtung Luhansk. Der Feind verliert Ausrüstung“, so der Kommandeur.

Syrsky betonte, dass die Ukraine alle ihre Territorien zurückerobern werde. „Die Feinde haben keine Chance“, betonte er.

Der Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte veröffentlichte auch ein Video von der Zerstörung eines russischen Tanklasters durch Soldaten der 45. unabhängigen Artilleriebrigade der ukrainischen Streitkräfte.