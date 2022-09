Ukrainische Streitkräfte schießen Kamikaze-Drohne ab, mit der Russland Mykolajiw angreifen wollte - OK South

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Verteidiger schießen Kamikaze-Drohne Shahed-136 ab, mit der russische Angreifer die Stadt angreifen wollten. Dies berichtete der Sprecher des Operativen Kommandos (OK) Süd Wladislaw Nasarow in seinem Telegramm-Kanal am Sonntag, den 25. September.

„Gegen 15 Uhr schossen die Kräfte und Mittel der Luftverteidigung des Luftkommandos Süd die Drohne Kamikaze Shahed-136 ab, die die russischen Besatzungstruppen versuchten, Mykolajiw anzugreifen“, sagte er…