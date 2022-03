Die ukrainischen Streitkräfte haben in 24 Stunden 12 russische Luftziele zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden hat das ukrainische Militär mehrere russische Militärkonvois und 12 Luftziele zerstört. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 19. März, um 6.00 Uhr morgens in einer Zusammenfassung mit.

So besiegten Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte in den Regionen Mykolajiw und Sumy mehrere Kolonnen mit der Ausrüstung der Angreifer. Die feindlichen Verluste werden jetzt angegeben.

„Darüber hinaus wurde Generalleutnant Andrej Mordwitschew, Kommandeur der 8. Armee des südlichen Militärbezirks der russischen Streitkräfte, durch einen Feuerangriff auf den Feind vernichtet“, heißt es in dem Bericht.

Flugabwehrraketentruppen und Kampfflugzeuge schossen 12 feindliche Luftziele ab (2 Flugzeuge, 3 Hubschrauber, 3 UAVs und 4 Marschflugkörper).

Es wird festgestellt, dass sich die Lage und die Art der Maßnahmen der Verteidigungskräfte in den letzten 24 Stunden nicht wesentlich geändert haben. So setzten die ukrainischen Verteidiger ihre Angriffe auf die Gruppen der feindlichen Truppen fort, die versuchten, die eroberten Linien zu halten.

Es wird berichtet, dass die Bewohner weiterhin erhebliche Verluste erleiden und es Probleme mit der Logistik der Einheiten gibt.

„Angesichts der Tatsache, dass der Feind schwere personelle Verluste erlitten hat, besteht die Möglichkeit, dass die militärische und politische Führung der Russischen Föderation beschließt, die bestehende Gesetzgebung zu ändern und eine offene Mobilisierung einzuleiten, um den langwierigen, zermürbenden Krieg fortzusetzen. Um solche Aktionen zu rechtfertigen, ist es nicht ausgeschlossen, dass auf dem Territorium der Russischen Föderation eine Reihe von Provokationen durchgeführt werden, bei denen Zivilisten getötet werden, wie es vor Beginn des zweiten Tschetschenien-Feldzugs der Fall war“, fügte der Generalstab hinzu.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Streitkräfte der Ukraine zum sechsten Mal die Stellungen der russischen Besatzer auf dem Flugplatz in Tschornobajewka bei Cherson zerstört hatten. Dort wurde Generalleutnant Andrej Mordwitschew getötet.

Am Vortag wurde berichtet, dass die Streitkräfte der Ukraine mehr als 30 Siedlungen in der Region Kiew von den Besetzern befreit haben.