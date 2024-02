Die ukrainischen Streitkräfte haben in Awdijiwka eine logistische Notstromleitung aktiviert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Versorgung der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk ist gestört. Die Streitkräfte der Ukraine haben eine logistische Reservearterie aktiviert. Dies berichtete der Vertreter der operativ-strategischen Truppengruppierung (OSVU) Tavria Dmitry Likhovoy in der Sendung des TV-Marathon am Donnerstag, den 15. Februar.

„Was Awdijiwka direkt betrifft, wo die Frontlinie sehr dynamisch ist und es Manöver unserer Einheiten gibt, um sich teilweise in vorteilhaftere Positionen zurückzuziehen, teilweise in reflektierende Positionen, ist die Kernaussage dazu, dass die Versorgung von Awdijiwka und die Evakuierung kompliziert ist, aber es handelt sich um eine logistische Reservearterie, die im Voraus vorbereitet wurde“, sagte Likhovoy.

Ihm zufolge will der Feind westlich der Kokerei von Awdijiwka eindringen, wo er von den Streitkräften der Ukraine eine würdige Antwort erhält.

„Sie können das Gesamtbild der Ereignisse sehen, vorgesehen für Eventualitäten Optionen für die Entwicklung der Ereignisse und die Durchführung von Feindseligkeiten, je nach der dynamischen Situation“, sagte Likhovoy und fügte hinzu, dass Awdijiwka Richtung ist die heißeste in der gesamten Betriebszone der OSUV Tavria, aber die Situation dort ist immer noch kontrolliert.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Verteidigung von Awdijiwka durch die 3. separate Angriffsbrigade verstärkt wurde. Es wurde behauptet, dass ihre Kämpfer zwei russischen Brigaden „kritische Niederlagen“ beigebracht haben.