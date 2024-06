Die ukrainischen Streitkräfte haben im Krieg mit Russland einen neuen Rekord aufgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im letzten Monat haben die Angreifer eine Rekordzahl an Ausrüstung und Personal verloren – 1.160 Artilleriesysteme und fast 39.000 Soldaten.

Im Mai haben die ukrainischen Verteidiger 1.160 russische Artilleriesysteme zerstört. Dies ist eine Rekordmenge an Artillerie, die Russland in einem Monat verloren hat. Dies teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine am Samstag, den 1. Juni mit.

„Im Mai wurden 1.160 russische Artilleriesysteme zerstört. Das sind die größten Artillerieverluste in zwei Kriegsjahren. Und die ukrainischen Kämpfer machen weiterhin russische Waffen zu Schrott“, heißt es in der Veröffentlichung.

Darüber hinaus hat die russische Armee im Mai 38.940 ihrer Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren. Dies ist die höchste monatliche Zahl der Verluste der Invasoren seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Ebenfalls im Mai hat die russische Armee neun Kampfjets und 860 gepanzerte Mannschaftstransporter verloren.