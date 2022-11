Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht etwa 90 Angriffe auf feindliche Stellungen durchgeführt - OK Süd

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 7. November haben die ukrainischen Verteidiger im Süden des Landes etwa 90 Schießübungen durchgeführt. Das teilte das Einsatzkommando Süd auf Facebook mit.

„Raketen- und Artillerieeinheiten haben in der Nacht etwa 90 Schießübungen durchgeführt. Und eine Flugabwehrraketeneinheit im Bezirk Berislavsk in der Region Cherson schoss am Morgen ein feindliches Su-25-Angriffsflugzeug ab. Die übrigen Ergebnisse werden weiter untersucht“, teilte das Militär mit.

Es wird betont, dass die Lage im Verantwortungsbereich der UC Süd „stabil angespannt, aber kontrolliert“ sei.

Im Schwarzen Meer hat der Feind eine Gruppe von drei Schiffen mit einem Raketenträger verstärkt, der mit acht Kalibras ausgerüstet ist.

„In Moldawien und Transnistrien ist die Lage trotz der Versuche prorussischer Kräfte, die gesellschaftspolitische Stimmung in der Bevölkerung zu untergraben, stabil. Es wurden keine Anzeichen für die Bildung von Angriffsgruppen festgestellt“, so das Kommando.