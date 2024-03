Die ukrainischen Streitkräfte haben die Richtung benannt, die "heiß" wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der Tavrian Richtung der Front ist immer „heiß“ Orechiw Richtung. Darüber sagte der Sprecher des OSGV Tavria Dmitry Likhovoy in der Luft des TV-Marathon am Donnerstag, 7. März.

„Die heiße Richtung in unserem Verantwortungsbereich wird zu Orechiwsky. Der Feind versucht, Rabotinsky Vorsprung zu schneiden. Wenn es in den vergangenen Tagen und Wochen manchmal null feindliche Angriffe pro Tag gab, manchmal einen oder drei, maximal fünf, dann wurden für den gestrigen Tag 16 feindliche Angriffe westlich des Dorfes Werbowe und in der Nähe des Dorfes Robotyne registriert“, sagte er.

Likhovoy zufolge entwickeln die Russen ähnliche Aktivitäten wie Mitte Februar. Dementsprechend nehmen auch ihre Verluste zu.

Auch in Richtung Saporischschja versucht der Feind, mit Quads anzugreifen.

„Hier wurden gestern noch zwei weitere Quads zerstört“, bemerkte der Sprecher.

Nach Angaben von Likhovoy beliefen sich die Gesamtverluste der Russen im Operationsgebiet des OSGV Tavria am 6. März auf 389 Tote und Verwundete.

Die Verteidigungskräfte zerstörten 54 Ausrüstungseinheiten, darunter: drei Panzer, 10 gepanzerte Fahrzeuge, 19 Artilleriesysteme, 17 Fahrzeuge, drei Einheiten von Spezialausrüstung.

Außerdem haben sie 312 unbemannte Luftfahrzeuge, darunter ZALA und SuperCam, neutralisiert oder abgeschossen. Außerdem zerstörten die Verteidigungskräfte drei Munitionsdepots des Feindes.

Erinnern Sie sich, seit Beginn des Krieges hat Russland mehr als 420 Tausend getötete und verwundete Soldaten verloren. Allein im Laufe des Tages am 6. März sind 1.160 „gute“ Russen hinzugekommen.