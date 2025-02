Die ukrainischen Streitkräfte haben russische Panzerfahrzeuge in der Richtung Novopavlivskyj zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

OSHA Khortytsa berichtet, dass die feindlichen Kolonnen unter Beschuss genommen wurden; drei Panzer, drei TBMs und ein Buggy wurden zerstört.

Die russische Armee versuchte, die Stellungen des ukrainischen Militärs in der Nähe von Velyka Novoselka zu stürmen, aber die Ausrüstung der Angreifer wurde unter Beschuss genommen. Darüber berichtet OSGV Khortytsya in Telegram am Montag, 3. Februar.

In Richtung Novopavlovsk griffen die feindlichen Angriffsgruppen in der Gegend von Konstantinopel an, so das Militär.

In der Nähe von Velyka Novoselka versuchte der Feind, die Offensive mit der Unterstützung von gepanzerten Fahrzeugen, die in zwei Wellen eingesetzt wurden, zu entwickeln.

Die feindlichen Kolonnen wurden unter Beschuss genommen, was zur Zerstörung von drei Panzern, drei BBMs und einem Buggy führte. Die Angreifer lehnten weitere Offensivaktionen ab.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 26. Januar den Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Mykhaylo Drapatyi, zum Chef des OSGV Khortytsya ernannt hat.