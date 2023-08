In den ukrainischen Wasserkraftwerken sind 36 Blöcke in Reparatur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 1. August befanden sich 36 Blöcke staatlicher Wasserkraftwerke in Reparatur. Dies berichtete der CEO von Ukrhydroenerho, Ihor Sirota, in einem Interview mit Energobusiness.

„Wir haben 36 Blöcke in Reparatur, die rekonstruiert, überholt und laufend repariert werden. Wir planen, dass 20 Einheiten bis zum Beginn der Heizperiode in Reparatur bleiben, und neun Einheiten werden bis zum 31. Dezember in Reparatur bleiben“, sagte er.

Sirota wies darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund der langen Überschwemmungen (von Anfang Februar bis Juni) den Beginn der Vorbereitungen für die Herbst-Winter-Periode verschieben musste.

Der Generaldirektor von Ukrhydroenergo bezifferte auch die Verluste, die durch die Explosion des Kraftwerks Kakhovskaya durch die Russen entstanden sind.

„Wir haben das Kraftwerk mit einer Kapazität von 343 MW verloren, es produzierte 1,2-1,5 Milliarden kWh pro Jahr, was im Durchschnitt einem Verlust von 4,5 Milliarden Hrywnja pro Jahr entspricht. Hinzu kommen die Kosten für das Kraftwerk selbst, die Brückenüberquerung, die Eisenbahn und die Gasleitung, die wiederhergestellt werden müssen“, sagte er.

Laut Sirota beträgt der Buchwert des Kraftwerks Kakhovskaya selbst etwa 500 Millionen Euro. Der Leiter von Ukrhydroenerho fügte hinzu, dass die Schäden für die Landwirtschaft und die Umweltfolgen innerhalb eines Jahres berechnet werden können.