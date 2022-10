Ukrenergo bereitet sich auf die Wiederaufnahme der Stromabschaltungen vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für Samstagnachmittag, den 29. Oktober, sind keine Stromabschaltungen geplant. Sie können jedoch je nach Bedarf am Abend angewendet werden. Dies berichtet der Pressedienst des NEC Ukrenergo.

Dem Bericht zufolge trug das warme Wetter am freien Tag dazu bei, dass die Ukrainer am Morgen weniger Strom verbrauchten als an den vorangegangenen Tagen. Insbesondere die morgendliche Verbrauchsspitze lag am Freitag um 4,6 % niedriger als am Vortag. Dadurch konnte eine drohende Überlastung des Netzes verhindert werden.

Der Pressedienst des Unternehmens erklärte, dass der Verbrauch an Wochenenden geringer ist, da die meisten Büros nicht geöffnet sind und viele Menschen ihre Wasserkocher und Herde erst später am Tag benutzen.

„Es steht jedoch eine abendliche Verbrauchsspitze bevor, während der es gegebenenfalls zu Einschränkungen kommen kann“, hieß es in der Erklärung.

Die Ukrainer wurden aufgefordert, den Gebrauch leistungsstarker elektrischer Geräte bewusst zu reduzieren, vor allem abends zwischen 17 und 23 Uhr.

Der NEC fügte hinzu, dass die Arbeiten an der Anpassung der Stromausfallpläne für die Verbraucher abgeschlossen seien.