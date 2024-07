"Ukrenerho: Geräteausfall in einer seiner Stromanlagen in der Nacht, Notstromausfälle haben begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Aufgrund eines Geräteausfalls in einer seiner Stromanlagen gibt es vier Blackout-Warteschlangen und in einer Reihe von Regionen haben Notstromausfälle begonnen, teilte Ukrenerho am Morgen des 16. Juli mit

In der Nacht fielen Geräte in einem der Kraftwerke aus. Das Energiedefizit im System hat sich vergrößert. Daher wird es heute, am 16. Juli, den ganzen Tag über vier Runden von Stromausfällen geben.

Dies teilte Ukrenerho am Morgen mit.

Um 10:00 Uhr gab das Unternehmen den Befehl zur Einführung von Notstromausfällen in den Regionen Charkiw, Sumy, Poltawa, Saporischschja, Donezk, Dnipro und Kirowohrad.

Mehr…