Ukrenerho hat Stromausfälle in der Region Tscherkassy gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Spezialisten des regionalen Energieunternehmens werden mit den Wiederherstellungsarbeiten beginnen, sobald sie die notwendigen Genehmigungen vom Staatlichen Dienst für Notfallsituationen erhalten haben.

In der Region Tscherkassy sind 72 Siedlungen aufgrund des Angriffs russischer Drohnen ohne Licht geblieben. Dies berichtete Ukrenerho am Dienstag, den 28. Januar

„Infolge eines nächtlichen Drohnenangriffs auf die Energieanlage wurden am Morgen 72 Siedlungen in der Region Tscherkassy stromlos geschaltet. Spezialisten der Oblenergo werden nach Erhalt der notwendigen Genehmigungen durch den Staatlichen Dienst für Notfallsituationen sofort mit den Wiederherstellungsarbeiten beginnen“, heißt es in der Nachricht.

Im Allgemeinen erholt sich das ukrainische Energiesystem weiter von den massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen. Die Notfallmaßnahmen in den Energieanlagen gehen weiter.

Gleichzeitig ist der Stromverbrauch in der Ukraine zurückgegangen. Heute, um 9:30 Uhr, lag er um 2,7 Prozent niedriger als zur gleichen Zeit am Vortag – Montag.

„Gestern, am 27. Januar, wurde der Tageshöchstverbrauch am Morgen gemessen. Er war 3,4% niedriger als der Höchstwert des vorangegangenen Arbeitstages – Freitag, 24. Januar. Der Grund für diese Veränderungen ist der Anstieg der Lufttemperatur in allen Regionen der Ukraine“, sagte Ukrenerho.