"Ukroboronprom unterzeichnete ein Memorandum mit dem dänischen Waffenhersteller Weibel Scientific

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Am 15. Februar unterzeichnete die ukrainische Verteidigungsindustrie (UOP) ein Memorandum of Understanding mit dem dänischen Unternehmen Weibel Scientific. Die Unterzeichnungszeremonie fand am Rande der Münchner Konferenz statt, berichtet der Pressedienst des ukrainischen Unternehmens. „Dies wird die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken und eine tiefere Integration der nationalen Verteidigungsindustrie in die europäische Verteidigungsindustrie und Innovationsbasis fördern“, so Ukroboronprom.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit mit dänischen Waffenherstellern die Möglichkeit bietet, Wartungs- und Reparaturdienste für fortschrittliche Weibel-Radarlösungen in der Ukraine einzurichten, gemeinsam neue Technologien zu entwickeln, ein Joint Venture zu gründen, mit Bildungseinrichtungen in Dänemark und der Ukraine zusammenzuarbeiten usw. „Diese Partnerschaft wird nicht nur dazu beitragen, den dringenden Bedarf der Verteidigungskräfte von heute zu decken, sondern auch unsere Radarindustrie weiterzuentwickeln. Wir sprechen von der Fähigkeit, neue Radarstationen zu entwickeln, die die auf dem Schlachtfeld gesammelten Erfahrungen mit fortschrittlichen Technologien kombinieren“, sagte UOP-Generaldirektor Oleh Hulyak. Weibel Scientific ist ein dänisches Unternehmen, das Radarstationen entwickelt und herstellt, die mit kontinuierlicher Signalemission arbeiten. Zur Erinnerung: Die ukrainische Verteidigungsindustrie und das französische Unternehmen Thales International SAS, das sich auf die Entwicklung von Informationssystemen für die Luft- und Raumfahrt und den militärischen Sektor spezialisiert hat, haben ein Abkommen über die Entwicklung eines Joint Ventures unterzeichnet.